Экс-бенефициара банка «Метрополя» Айдара Котюжанского судят заочно

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовное дело в отношении Айдара Котюжанского СКР начал расследовать в 2020 году, через четыре года после отзыва лицензии у банка «Метрополь». Банк лишился лицензии с долгами почти в 2,2 млрд руб. из-за размещения привлеченных денежных средств в низколиквидные активы, что, по мнению регулятора, представляло угрозу интересам кредиторов и вкладчиков. Обвинение Айдару Котюжанскому было предъявлено заочно 18 ноября 2022 года.

По версии следствия, хищения в «Метрополе» совершались с декабря 2015 года по апрель 2016 года: по распоряжению Айдара Котюжанского Денис Долотов, занимавший тогда пост председателя правления банка, выдал пяти фирмам ничем не обеспеченные заведомо невозвратные кредиты на сумму 323 млн руб. Эти деньги, как установил СКР, оказались на расчетных счетах подконтрольных Айдару Котюжанскому компаний. Сам Айдар Котюжанский отвергает обвинения, заявляя, что собственники банка не принимали участия в повседневной операционной деятельности, а сотрудники кредитного отдела имели право вето на решения кредитного комитета, принятые в обход правил.

В январе 2026 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновными в пособничестве в совершении растраты четырех бывших топ-менеджеров «Метрополя»: председателя правления Дениса Долотова, зампреда Ольгу Соколову, председателя совета директоров Андрея Фаминского и начальника кредитного отдела Ирину Данилову. Денис Долотов получил наибольший срок — шесть лет лишения свободы, так как признал свою вину, а остальным были назначены по пять лет колонии. В ходе прений гособвинитель запрашивал для Дениса Долотова более серьезный штраф в 17 млн руб. в сравнении с 1 млн руб., назначенным судом, и 12,3 млн руб. для сообщника.

Защита экс-банкиров заявляла, что кредиты выдавались действующим организациям, которые добросовестно их обслуживали до мая 2016 года, а проблемы начались после переуступки прав требований по этим кредитам новому руководству «Метрополя» с неплатежеспособными фирмами. Однако следствие и суд сочли эту версию несостоятельной. Уголовное дело в отношении Айдара Котюжанского было выделено в отдельное производство, поскольку он проживает во Франции.