Во Франции около 2 тыс. военных задействовали в борьбе с пожарами

Около 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Франции привлечены к операциям по тушению природных пожаров, сообщила министр-делегат при Минобороны Алис Рюфо телеканалу BFMTV. Еще примерно 2 тыс. военных находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости.

В ликвидации возгораний участвуют, в частности, инженерные подразделения. Французские военные также используют авиацию и беспилотные системы, включая самолеты Airbus A400M, беспилотники Reaper и вертолеты.

Обычно для тушения лесных пожаров во Франции применяются самолеты-амфибии Bombardier 415. Нынешняя ситуация потребовала привлечения дополнительных ресурсов на фоне масштабной волны жары и засухи.

Последние недели экстремальная погода вызвала крупные лесные пожары в нескольких странах Европы. Особенно тяжелая обстановка складывается в средиземноморских регионах, где огонь уничтожает лесные массивы, приводит к эвакуации жителей и туристов и становится причиной гибели людей.