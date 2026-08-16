Во Франции около 2 тыс. военных задействовали в борьбе с пожарами
Около 2 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Франции привлечены к операциям по тушению природных пожаров, сообщила министр-делегат при Минобороны Алис Рюфо телеканалу BFMTV. Еще примерно 2 тыс. военных находятся в резерве и могут быть задействованы при необходимости.
В ликвидации возгораний участвуют, в частности, инженерные подразделения. Французские военные также используют авиацию и беспилотные системы, включая самолеты Airbus A400M, беспилотники Reaper и вертолеты.
Обычно для тушения лесных пожаров во Франции применяются самолеты-амфибии Bombardier 415. Нынешняя ситуация потребовала привлечения дополнительных ресурсов на фоне масштабной волны жары и засухи.
Последние недели экстремальная погода вызвала крупные лесные пожары в нескольких странах Европы. Особенно тяжелая обстановка складывается в средиземноморских регионах, где огонь уничтожает лесные массивы, приводит к эвакуации жителей и туристов и становится причиной гибели людей.