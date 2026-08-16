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В Локарно завершился ежегодный 79-й кинофестиваль

«Золотой леопард» — главный приз 79-го фестиваля в Локарно — присужден румынской картине «Тебе здесь не место» Флорина Шербана. Жюри, помимо присужденной картине главной награды, также отметило специальным упоминанием роль непутевого юноши, сыгранную в ней Теодором Бутанеску.

Еще более радикально интерпретируют поступки своих героев Матеус Фариас и Энок Карвалью — авторы бразильского фильма «Речной берег», награжденного спецпризом жюри. Его действие разворачивается в мангровых зарослях города Ресифе, куда ходят любители анонимного секса.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «"Леопарды" с хорошим нюхом».

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