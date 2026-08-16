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Боец ММА Ислам Махачев защитил чемпионский титул в поединке с Ианом Мачадо Гэрри

Ислам Махачев, звезда смешанных единоборств (MMA), украсил свой послужной список рекордом. Победа над ирландцем Ианом Мачадо Гэрри, благодаря которой Махачев защитил завоеванный в прошлом году чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), стала для российского бойца 17-й подряд.

Многие предполагали, что Иан Мачадо Гэрри может оказаться для Ислама Махачева неудобным соперником, однако российский боец едва замерцавший огонек интриги убил безжалостно.

Подробности — в материале «Ислам Махачев выиграл с особым киком».

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