Продажи новостроек в июле в городах-миллионниках упали почти на 10%

В июле в России заключили 41,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), подсчитали в ЦИАН. Год к году показатель сократился на 7,6%. В городах-миллионниках падение оказалось более выраженным — на 9,6% за год, до 16,7 тыс. ДДУ.

В Dataflat.ru зафиксировали снижение продаж новостроек в июле в России в целом на 9,1% год к году, до 40,5 тыс. сделок, или 11,5%, до 1,9 млн кв. м.

Спрос на первичное жилье в июле упал после июньского роста. Тогда, согласно Dataflat.ru, количество зарегистрированных ДДУ в России увеличилось на 10,9% год к году, до 40,8 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жилье не дождалось покупателей».