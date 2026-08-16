Жилье не дождалось покупателей

Количество сделок по продаже первичного жилья в России в июле сократилось на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года, в городах-миллионниках — на 9,6%. Рынок вернулся к падению после краткосрочного оживления в июне. Это связано в том числе с обвалом спроса на жилье в Москве и Краснодаре, где квартиры больше не пользуются спросом инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В июле в России заключили 41,5 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), подсчитали в ЦИАН. Год к году показатель сократился на 7,6%. В городах-миллионниках падение оказалось более выраженным — на 9,6% за год, до 16,7 тыс. ДДУ.

В Dataflat.ru зафиксировали снижение продаж новостроек в июле в России в целом на 9,1% год к году, до 40,5 тыс. сделок, или 11,5%, до 1,9 млн кв. м.

Спрос на первичное жилье в июле упал после июньского роста. Тогда, согласно Dataflat.ru, количество зарегистрированных ДДУ в России увеличилось на 10,9% год к году, до 40,8 тыс. В апреле и мае аналитики фиксировали снижение. Кратковременный рост мог объясняться ожиданиями покупателей относительно ужесточения условий семейной ипотеки с 1 июля 2026 года: в Минстрое заявляли, что программа должна будет способствовать повышению рождаемости. Сейчас участвовать в ней могут семьи с одним ребенком. Но в конце июня в Минфине уточнили, что условия семейной ипотеки изменятся не раньше 1 октября.

Глобально ипотечное кредитование остается малодоступным для большинства покупателей, замечает коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. Именно это сдерживает спрос. Стимулирующие программы девелоперов компенсировать негативный эффект не могут, рассуждает эксперт.

Основной объем падения продаж новостроек в России обеспечили три крупных региональных рынка — Москва, Краснодар и Екатеринбург, следует из данных ЦИАН.

Совокупно в июле на них пришлось 17% от общего объема заключенных ДДУ. В Москве и Краснодаре продажи в июле упали на 38% год к году, до 4,3 тыс. и 1 тыс. договоров соответственно. В Екатеринбурге снижение оказалось менее выраженным — на 11%, до 1,6 тыс.

В Москве падение продаж объясняется, вероятно, накопленным эффектом от роста цен. В июле новостройки в городе продавались в среднем за 499,1 тыс. руб. за 1 кв. м. Год к году значение выросло на 17%. Это связано с изменением структуры предложения: 75% запущенных в январе—июне в Москве новостроек аналитики Ricci относят к высокобюджетному предложению. Общий объем первичной экспозиции в то же время сократился на 33%, до 26 тыс. лотов, говорит директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская Недвижимость» Анатолий Довгань.

Дополнительный фактор — снижение инвестиционной активности не только на рынке Москвы, но и регионов. Например, Краснодар из-за постоянного роста населения долгое время считался одним из перспективных городов с точки зрения покупки недвижимости для сдачи в аренду.

Но сейчас конъюнктура негативно влияет на ликвидность даже ценных активов, поэтому инвесторы предпочитают оставлять средства на депозитах, констатирует господин Проскурин. Покупка квартиры у застройщиков для последующей перепродажи перестала быть перспективным направлением: из-за длительного опережающего роста цен строящееся жилье во многих городах страны сейчас заметно дороже готового (см. “Ъ” от 6 августа).

Сохранять высокий спрос на новостройки, по мнению господина Проскурина, удается в основном городам с недорогими проектами, востребованными в рамках субсидированного кредитования.

Например, в Омске количество заключенных ДДУ в июле 2026 года выросло на 64% год к году, до 254, в Челябинске — на 42%, до 401, следует из материалов ЦИАН. Другой пример — Ленинградская область, где количество сделок выросло на 83% год к году, до 2,5 тыс. В регионе много относительно доступных участков и застройщикам удается возводить на них недорогое жилье, рассуждает Дмитрий Проскурин.

Количество зарегистрированных ДДУ* в городах-миллионниках в июле 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Количество ДДУ Изменение год к году (%) Москва 4250 -38 Санкт-Петербург 2805 9 Екатеринбург 1628 -11 Краснодар 1205 -38 Казань 1026 46 Уфа 1008 32 Тюмень 881 -36 Ростов-на-Дону 842 -29 Воронеж 831 52 Новосибирск 801 -28 Пермь 795 49 Нижний Новгород 681 22 Красноярск 440 без изменений Волгоград 431 20 Челябинск 401 42 Самара 368 -7 Омск 254 64 Россия в целом 41517 -8 Открыть в новом окне *Договор долевого участия. Источник: ЦИАН.

Глобальных предпосылок для увеличения спроса на новостройки коммерческий директор «Плато Девелопмент» Станислав Банников не видит. Он предполагает, что ситуация на рынке существенно поменяется лишь со снижением стоимости ипотеки. Хотя и в этом случае доступность новостроек, вероятно, продолжит снижаться. Коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость-М» Вадим Борзов замечает, что первичное жилье будет дорожать из-за устойчивого увеличения стоимости рабочей силы, строительных материалов и логистики.

София Мешкова