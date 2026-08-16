«Союз Маринс Групп» выкупила гостиницу «Амбассадор» в Санкт-Петербурге
Подконтрольная «Союз Маринс Групп» сеть Marins Hotels выкупила четырехзвездную гостиницу «Амбассадор» в Санкт-Петербурге. Отель на 251 номер мог обойтись новому владельцу в 3 млрд руб. Теперь объект, вероятно, ждет ребрендинг и меры, направленные на повышение доходности.
В целом инвесторы стали осторожнее относиться к инвестициям в гостиничный сегмент из-за длительных сроков окупаемости, высокой стоимости заемного финансирования и охлаждения экономики. По данным NF Group, в январе—июне 2026 года средний уровень загрузки отелей в Петербурге снизился на 2,4 процентного пункта, до 60%.
Подробности — в материале «В номера подселился инвестор».
Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отмечает, что отель «Амбассадор» продавался семь лет, а продавец изначально запрашивал 3,8 млрд рублей. При этом, по мнению руководителя проектов департамента финансовых рынков и инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергея Дуванова, рыночная стоимость актива не превышает 2–3 млрд рублей.
По данным сервиса СПАРК, в 2025 году выручка ООО УК «Союз Маринс Групп» выросла на 19% до 841,5 млн рублей, а чистая прибыль составила 10,8 млн рублей.