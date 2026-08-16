«Союз Маринс Групп» выкупила гостиницу «Амбассадор» в Санкт-Петербурге

Подконтрольная «Союз Маринс Групп» сеть Marins Hotels выкупила четырехзвездную гостиницу «Амбассадор» в Санкт-Петербурге. Отель на 251 номер мог обойтись новому владельцу в 3 млрд руб. Теперь объект, вероятно, ждет ребрендинг и меры, направленные на повышение доходности.

В целом инвесторы стали осторожнее относиться к инвестициям в гостиничный сегмент из-за длительных сроков окупаемости, высокой стоимости заемного финансирования и охлаждения экономики. По данным NF Group, в январе—июне 2026 года средний уровень загрузки отелей в Петербурге снизился на 2,4 процентного пункта, до 60%.

Подробности — в материале «В номера подселился инвестор».