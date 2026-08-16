Продажи новостроек в июле упали на 7,6%

Составлено ИИ-Ассистентъ

В первой половине 2026 года предложение новостроек в крупных российских городах сократилось на 6,4% год к году, составив 310 тысяч квартир, в то время как годом ранее наблюдался рост на 14,9%. Девелоперы не торопятся выводить новые проекты на рынок из-за опасений накопления нераспроданных объемов и высоких процентных ставок, что подтверждается сокращением запусков новых жилых проектов на 8% за первое полугодие 2026 года.

Сокращение предложения зафиксировано во многих городах: в Ростове-на-Дону оно уменьшилось на 25,7%, в Челябинске — на 17,6%, а в Краснодаре — на 14,7%. В Москве объем первичного жилья сократился на 15%, что также отражает тенденцию к снижению количества доступных лотов на первичном рынке.

Несмотря на это, средняя цена первичной квартиры в Москве на начало июля 2026 года достигла 883,5 тысяч рублей за квадратный метр, увеличившись на 24% год к году, так как себестоимость строительства продолжает дорожать. На май 2026 года доля нераспроданного жилья в России составляла 69%.