ФБР 15 лет игнорировало обвинения бывшей модели Playboy против Эпштейна

ФБР в течение 15 лет игнорировало обвинения бывшей модели Playboy Одры Кристиансен против американского финансиста Джеффри Эпштейна в сексуальной эксплуатации. Бюро не придало значения ситуации даже после того, как от ее имени позвонил основатель Playboy Хью Хефнер. Об этом пишет The New York Post со ссылкой на иск жертв Эпштейна.

По словам госпожи Кристиансен, в 2005 году, когда ей было 23 года, Эпштейн изнасиловал девушку, после чего 10 лет она была жертвой торговли людьми в его сети. Как отмечается в документах, с которыми ознакомилось издание, она сообщала о случившемся основателю Playboy Хью Хефнеру и просила уведомить ФБР. Основатель Playboy звонил в бюро несколько раз.

В ведомстве сообщали, что рассмотрят обращения, однако связались с ней только в октябре 2020 года. Как указывается в судебных документах, ФБР нарушило обязательные правила и протоколы, требующие расследования заявлений. Бюро, таким образом, создало риски для будущих жертв преступной организации Эпштейна, включая истцов, указывается в материалах.

Показания Кристиансен вошли в иск 34 жертв Эпштейна против ФБР. Они обвиняют бюро в неспособности должным образом расследовать деятельность финансиста на протяжении более чем 20 лет. В июне ведомство пыталось отклонить иск. В ФБР утверждали, что не обязаны расследовать каждую полученную жалобу.