На экраны вышла романтическая комедия «40 свиданий, 40 ночей»

В кинотеатрах показывают молодежную «романтическую комедию» Энди Делани «40 свиданий, 40 ночей» (40 Dates and 40 Nights). «Он лопнул! Лопнул пополам!» — информирует Лию (Бэйли Мэдисон) уже на второй минуте фильма самодовольный «качок из парка аттракционов», с которым она провела ночь. Что могло лопнуть в романтической молодежной комедии? Естественно, презерватив. И это самое громкое и самое драматическое событие за весь фильм.

Ах да, еще Бьянка (Луси Банкер) зальет какой-то липкой гадостью вроде молочного коктейля ноутбук начальницы. Но все обойдется: Бьянку не уволят, Лия не забеременеет. Хотя был бы хоть какой-то драматический ход, если бы, уже втюрившись в Мейсона (Джоэл Кортни), Лия обнаружила, что носит под сердцем ребенка от одноразового урода, еще и имевшего наглость поставить ей оценку «шесть из десяти».

Подробнее — в материале «Сорок раз отрежь».