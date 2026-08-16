Криптобизнес семьи Трампа готовится стать банком

Криптовалютная компания семьи Трампа World Liberty Financial получила предварительное условное одобрение на создание банка от регулятора — Управления валютного контролера (OCC). После финального утверждения World Liberty Trust станет национальным трастовым банком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сооснователь World Liberty Financial Зак Уиткофф и сыновья президента США Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Сооснователь World Liberty Financial Зак Уиткофф и сыновья президента США Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Как сообщает ABC News, это беспрецедентный случай в истории США, когда финансовое учреждение, принадлежащее действующему президенту и его родственникам, получает такой статус. Банковская лицензия позволит компании выпускать стейблкоины напрямую, без посредников, что открывает ей путь к работе с крупными клиентами.

Решение OCC вызвало резкую критику. Сенатор Элизабет Уоррен назвала его «самым наглым актом злоупотребления служебным положением, который когда-либо видела финансовая система», и пообещала внести законопроект, чтобы не допустить «такую беспрецедентную коррупцию». Сенатор посчитала прямым конфликтом интересов тот факт, что банковскую лицензию компании семьи президента выдает орган, находящийся под его фактическим подчинением.

Белый дом отверг обвинения, отметив, что активы главы государства находятся в трасте, управляемом его детьми, и конфликт интересов отсутствует. В OCC подчеркивают, что действовали строго в рамках своих полномочий и этических норм.

Екатерина Наумова