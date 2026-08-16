Испания подвергается резкой критике в связи с миграционным кризисом в Сеуте

Составлено ИИ-Ассистентъ

Кризис в испанских анклавах Сеуте и Мелилье обострился из-за массового наплыва мигрантов с территории Марокко в конце июля 2026 года, когда, по данным Испании, в Сеуту прорвались 72 тысячи человек. Позднее, в начале августа 2026 года, Евросоюз провел экстренную встречу министров внутренних дел в ответ на этот миграционный кризис.

Испания считает массовую незаконную миграцию посягательством на свою территориальную целостность, и премьер-министр Педро Санчес пообещал обеспечить безопасность жителей Сеуты. Марокканские власти обвинили преступные группировки в организации наплыва мигрантов, а МВД Испании заявило, что сети, занимающиеся нелегальной перевозкой людей, могли воспользоваться постановлением правительства о легализации мигрантов.

В ответ на действия Италии, приостановившей действие Шенгенского соглашения, Испания 8 августа 2026 года ввела выборочный контроль для путешественников из Италии в своих портах и аэропортах. Италия, в свою очередь, заявила, что не будет пересматривать свое решение, поскольку не принимает ультиматумов по вопросам национальной безопасности и контроля границ.

На фоне миграционного кризиса в Испании заметно усилились правые настроения, и ультраправая партия Vox считает, что Марокко должно взять на себя дополнительные расходы на здравоохранение и усиление мер безопасности в связи с кризисом в Сеуте.