Испания подвергается резкой критике в связи с миграционным кризисом в Сеуте
Правая испанская оппозиция добивается уголовного преследования премьер-министра Педро Санчеса в связи с миграционным кризисом в Сеуете. В Марокко нашли свои поводы для критики соседа, объявив о возможной приостановке марокканско-испанского соглашения об экстрадиции и напомнив о своих претензиях на Сеуту и Мелилью. А партнеры Испании по ЕС все жестче критикуют Мадрид за его миграционную политику.
Не преодолен и главный кризис — в отношениях с Италией, которая 1 августа в качестве ответа на события в Сеуте восстановила выборочный погранконтроль пассажиров, прибывающих из Испании. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози отчитался 13 августа, что с момента восстановления контроля произведено 3 ареста и во въезде отказано 21 гражданину третьих стран, в том числе 6 марокканцам.
Подробности — в материале «Педро Санчеса окружили обвинениями».
Кризис в испанских анклавах Сеуте и Мелилье обострился из-за массового наплыва мигрантов с территории Марокко в конце июля 2026 года, когда, по данным Испании, в Сеуту прорвались 72 тысячи человек. Позднее, в начале августа 2026 года, Евросоюз провел экстренную встречу министров внутренних дел в ответ на этот миграционный кризис.
Испания считает массовую незаконную миграцию посягательством на свою территориальную целостность, и премьер-министр Педро Санчес пообещал обеспечить безопасность жителей Сеуты. Марокканские власти обвинили преступные группировки в организации наплыва мигрантов, а МВД Испании заявило, что сети, занимающиеся нелегальной перевозкой людей, могли воспользоваться постановлением правительства о легализации мигрантов.
В ответ на действия Италии, приостановившей действие Шенгенского соглашения, Испания 8 августа 2026 года ввела выборочный контроль для путешественников из Италии в своих портах и аэропортах. Италия, в свою очередь, заявила, что не будет пересматривать свое решение, поскольку не принимает ультиматумов по вопросам национальной безопасности и контроля границ.
На фоне миграционного кризиса в Испании заметно усилились правые настроения, и ультраправая партия Vox считает, что Марокко должно взять на себя дополнительные расходы на здравоохранение и усиление мер безопасности в связи с кризисом в Сеуте.