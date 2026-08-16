Отельеру интим не понравился

Суд в Краснодаре отказал основателю сети отелей Marton Андрею Марченко в прекращении его уголовного преследования по статье УК РФ об организации занятия проституцией. Бизнесмен заявил, что был лишь собственником зданий и не знал о том, что происходит в одном из отелей. Сеть Marton была обращена в доход государства в 2025 году в связи с тем, что бизнесу незаконно покровительствовал судья ВС РФ, председатель Совета судей Виктор Момотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Марченко

Фото: @marton1881 Андрей Марченко

Фото: @marton1881

Краснодарский краевой суд не согласился с доводами бывшего владельца сети отелей Marton Андрея Марченко, который просил отменить постановление следователя МВД о возбуждении в отношении него уголовного дела об организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Решение опубликовано в базе «Правосудие».

Адвокаты Андрея Марченко и он сам настаивали на том, что у следствия не было достаточных данных о совершении предпринимателем преступления. Само по себе право собственности Андрея Марченко на здания отелей Marton не свидетельствует о том, что ему было известно об организации там интим-услуг, или о том, что бизнесмен умышленно предоставлял помещение для занятия проституцией, говорится в жалобе.

Андрей Марченко заявил о том, что его своевременно не уведомили о возбуждении дела по ст. 241, что не дало ему возможности выстроить свою защиту.

Краевой суд, изучив аргументы защитников бизнесмена и его самого, прекратил производство по жалобе, указав на то, что уголовное дело в отношении Андрея Марченко уже направлено в Октябрьский райсуд Краснодара для рассмотрения по существу. Теперь все разногласия между обвинением и защитой должны разрешаться именно там, говорится в постановлении краевого суда.

Помимо организации занятия проституцией Андрею Марченко предъявлены обвинения в неправомерном обороте платежных средств (ч. 2 ст. 187 УК РФ), легализации незаконно приобретенного имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии обвинения, Андрей Марченко и его сын Иван, а также индивидуальный предприниматель Ольга Тимофеенко причастны к махинациям с муниципальным имуществом Краснодара. В одном случае Андрей и Иван Марченко, по мнению следствия, незаконно выкупили по заниженной цене участок под недостроенным домом в центре города; впоследствии здание было введено в эксплуатацию как отель Marton. Во втором эпизоде речь идет о незаконном получении Ольгой Тимофеенко и ее сообщниками 100 млн руб. из бюджета Краснодара. Ольга Тимофеенко взяла в аренду у муниципалитета участок, но вскоре сделка была аннулирована судом, который установил, что территория находится в рекреационной зоне и не может использоваться для ведения бизнеса. Предприниматель обратилась в суд за компенсацией расходов, понесенных на освоение участка, ее иск был удовлетворен.

Андрей Марченко признавал, что просил своего компаньона, судью ВС РФ и главу Совета судей РФ Виктора Момотова, повлиять на решение суда.

В октябре 2025 года сеть отелей Marton и другие активы Андрея Марченко стоимостью около 9 млрд руб. были обращены в доход РФ по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство выяснило, что Виктор Момотов незаконно участвовал в бизнесе Андрея Марченко, оказывая ему покровительство.

Анна Перова, Краснодар