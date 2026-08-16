Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Четыре работы художника Антонелло да Мессина украли из музея на Сицилии

Неизвестные украли из Регионального междисциплинарного музея на итальянском острове Сицилия четыре работы художника Антонелло да Мессина. Пресс-релиз администрации музея распространило издание La Repubblica.

Ограбление произошло 15 августа около 21:50 по местному времени (22:50 мск). Среди похищенных работ оказались три из пяти панелей полиптиха Сан-Грегорио. Кроме того, воры вынесли двустороннюю картину на дереве с изображением Мадонны и Христа в Пьете — ее украли из защитного кофра. Как уточняется, воры смогли отключить систему защиты.

«Это шокирующее происшествие. Были украдены две из наиболее важных работ Антонелло. Большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — заявил директор музея Марис Меркурио.

На место происшествия прибыли полиция и эксперты-криминалисты. Они выясняют обстоятельства взлома и собирают улики. 16 августа музей будет закрыт в связи с проведением расследования.

Антонелло да Мессина — художник середины XV века. Полиптих он написал для местного монастыря. Двусторонняя картина была приобретена у крупного аукционного дома Christie’s в Лондоне. Всего сохранилось около 40 произведений живописца.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд