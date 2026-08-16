Четыре работы художника Антонелло да Мессина украли из музея на Сицилии

Неизвестные украли из Регионального междисциплинарного музея на итальянском острове Сицилия четыре работы художника Антонелло да Мессина. Пресс-релиз администрации музея распространило издание La Repubblica.

Ограбление произошло 15 августа около 21:50 по местному времени (22:50 мск). Среди похищенных работ оказались три из пяти панелей полиптиха Сан-Грегорио. Кроме того, воры вынесли двустороннюю картину на дереве с изображением Мадонны и Христа в Пьете — ее украли из защитного кофра. Как уточняется, воры смогли отключить систему защиты.

«Это шокирующее происшествие. Были украдены две из наиболее важных работ Антонелло. Большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — заявил директор музея Марис Меркурио.

На место происшествия прибыли полиция и эксперты-криминалисты. Они выясняют обстоятельства взлома и собирают улики. 16 августа музей будет закрыт в связи с проведением расследования.

Антонелло да Мессина — художник середины XV века. Полиптих он написал для местного монастыря. Двусторонняя картина была приобретена у крупного аукционного дома Christie’s в Лондоне. Всего сохранилось около 40 произведений живописца.