Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Количество зарегистрированных ДДУ* в городах-миллионниках в июле 2026 года

Город Количество ДДУ Изменение год к году (%)
Москва 4250 -38
Санкт-Петербург 2805 9
Екатеринбург 1628 -11
Краснодар 1205 -38
Казань 1026 46
Уфа 1008 32
Тюмень 881 -36
Ростов-на-Дону 842 -29
Воронеж 831 52
Новосибирск 801 -28
Пермь 795 49
Нижний Новгород 681 22
Красноярск 440 без изменений
Волгоград 431 20
Челябинск 401 42
Самара 368 -7
Омск 254 64
Россия в целом 41517 -8

*Договор долевого участия.

Источник: ЦИАН.

  • Газета «Коммерсантъ» №148/П от 17.08.2026, стр. 5
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд