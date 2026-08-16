Количество зарегистрированных ДДУ* в городах-миллионниках в июле 2026 года

Город Количество ДДУ Изменение год к году (%) Москва 4250 -38 Санкт-Петербург 2805 9 Екатеринбург 1628 -11 Краснодар 1205 -38 Казань 1026 46 Уфа 1008 32 Тюмень 881 -36 Ростов-на-Дону 842 -29 Воронеж 831 52 Новосибирск 801 -28 Пермь 795 49 Нижний Новгород 681 22 Красноярск 440 без изменений Волгоград 431 20 Челябинск 401 42 Самара 368 -7 Омск 254 64 Россия в целом 41517 -8