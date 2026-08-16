Спасатели не смогут подняться к телу Наговициной без гарантий безопасности
Спасатели не смогут подняться к телу российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пути к пику Победы в Киргизии, пока не будет подходящих условий. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского МЧС, передают «РИА Новости».
«Решение о проведении работ принимается с обязательной оценкой риска для жизни и здоровья самих специалистов. МЧС не может направлять спасателей в условия, при которых проведение операции не имеет достаточных гарантий безопасности», — отметили в ведомстве.
Представители МЧС сообщили, что погода в месте, где погибла альпинистка, меняется очень быстро. Кроме того, у ведомства нет авиационной техники, которая позволяет набрать высоту более 7 тыс. м. Тело госпожи Наговициной, по оценкам МЧС, находится на высоте 7,1 тыс. м.
Пик Победы — высшая точка хребта Тянь-Шань высотой более 7,4 тыс. м. 12 августа 2025 года при восхождении Наталья Наговицина сломала ногу. Она осталась одна с небольшим запасом еды и воды, разорванной палаткой и спальным мешком. Из-за сложных погодных условий спасти альпинистку не удалось, один из спасателей погиб от переохлаждения. Минобороны Киргизии отправило за альпинисткой вертолет, но он попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. На кадрах с дрона, который в сентябре долетел до палатки госпожи Наговициной, альпинистка не подавала признаков жизни.
В Киргизии в этом сезоне восхождений на пик Победы ни одна группа альпинистов не смогла добраться до тела россиянки Натальи Наговициной из-за непогоды, что привело к закрытию сезона восхождений. Ранее, 25 августа 2025 года, операция по поиску Наговициной была прекращена из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволили запустить беспилотник и вертолет для её спасения.
По оценке вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницына, Наговицина, скорее всего, навсегда останется на вершине пика Победы, так как эвакуация тела с такой высоты требует дорогостоящей и сложной операции. Он также отмечал, что Наговицина была не подготовлена к маршруту, и трагедии можно было избежать, если бы она подала заявку на восхождение через Федерацию альпинизма для проверки квалификации. По словам Пятницына, за всю историю покорения пика Победы ни один альпинист не был спасен и спущен вниз «не на своих ногах» — ни живым, ни мертвым.