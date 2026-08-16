Спасатели не смогут подняться к телу Наговициной без гарантий безопасности

Спасатели не смогут подняться к телу российской альпинистки Натальи Наговициной, погибшей на пути к пику Победы в Киргизии, пока не будет подходящих условий. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского МЧС, передают «РИА Новости».

«Решение о проведении работ принимается с обязательной оценкой риска для жизни и здоровья самих специалистов. МЧС не может направлять спасателей в условия, при которых проведение операции не имеет достаточных гарантий безопасности», — отметили в ведомстве.

Представители МЧС сообщили, что погода в месте, где погибла альпинистка, меняется очень быстро. Кроме того, у ведомства нет авиационной техники, которая позволяет набрать высоту более 7 тыс. м. Тело госпожи Наговициной, по оценкам МЧС, находится на высоте 7,1 тыс. м.

Пик Победы — высшая точка хребта Тянь-Шань высотой более 7,4 тыс. м. 12 августа 2025 года при восхождении Наталья Наговицина сломала ногу. Она осталась одна с небольшим запасом еды и воды, разорванной палаткой и спальным мешком. Из-за сложных погодных условий спасти альпинистку не удалось, один из спасателей погиб от переохлаждения. Минобороны Киргизии отправило за альпинисткой вертолет, но он попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. На кадрах с дрона, который в сентябре долетел до палатки госпожи Наговициной, альпинистка не подавала признаков жизни.