В Пермском крае опрокинулся автобус, семь человек пострадали

В городе Березники Пермского края произошла авария с участием рейсового автобуса №105, следовавшего по маршруту «Березники — Усолье». По данным Следственного комитета региона, водитель нарушил скоростной режим и не справился с управлением, в результате чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В салоне находились пассажиры, включая несовершеннолетних. Несколько человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Всего пострадали семеро человек.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи и представители прокуратуры Пермского края, которая контролирует ход расследования и занимается выяснением всех обстоятельств ДТП.