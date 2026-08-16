Роскосмос опубликовал кадры солнечного затмения из космоса

Спутник «Арктика-М» госкорпорации «Роскосмос» запечатлел Землю во время полного солнечного затмения, произошедшего 12 августа. Кадрами пресс-служба компании поделилась в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: CSU / CIRA & NOAA / Handout / Reuters Фото: CSU / CIRA & NOAA / Handout / Reuters

«На этих кадрах видно, как тень Луны постепенно проплывает над поверхностью Земли», — указано в описании к видеозаписи.

Максимальная фаза солнечного затмения наблюдалась 12 августа в 20:46 мск вблизи западного побережья Исландии. Она продлилась 2 минуты 18 секунд. В России частичные фазы затмения видимостью до 85% можно было наблюдать в Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманской области и Пскове.