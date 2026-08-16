CNN рассказал об атаках беспилотников на судна рыбаков в Эквадоре

В марте два рыболовецких судна из Эквадора были потоплены ударами нескольких БПЛА со взрывчаткой в Тихом океане. Несколько рыбаков получили ранения. После этого экипажи лодок задержали вооруженные люди на неизвестном синем судне, сообщает CNN со ссылкой на моряков.

Первое нападение произошло 17 марта на судно La Negra Francisca Duarte II, а 26 марта инцидент повторился с лодкой Don Maca. По словам рыбаков, небольшие беспилотники либо врезались в лодки, либо скидывали на них взрывчатку. Из-за удара несколько моряков получили травмы — один из них почти потерял зрение, у другого повредился слух. По словам рыбаков с обеих лодок, за ситуацией сверху наблюдал серый самолет.

После предполагаемых нападений обе группы пересели в спасательные лодки и направились за помощью к синему кораблю, который некоторое время следовал за ними. Там вооруженные люди позволили рыбакам подняться на борт. В обоих случаях эквадорцев связали и надели им на головы капюшоны. Затем экипаж синей лодки передавал рыбаков береговой охране Сальвадора, сообщая, что те потерпели крушение.

The Washington Post писал, что удары наносили в рамках секретной программы ЦРУ. CNN сообщило, что не смогло независимо подтвердить эту информацию. Представитель ЦРУ рассказал каналу, что у них нет комментариев по этому вопросу.