В первые классы Челябинской области зачислено более 31 тысяч детей

В образовательные организации Челябинской области к новому 2026/2027 учебному году зачислено более 31 тыс. первоклассников. Об этом сообщил министр образования и науки региона Виталий Литке на областном совещании под председательством губернатора Алексея Текслера в Нязепетровске. По данным властей, все необходимые места для приема детей обеспечены, а общая готовность системы образования к сезону составляет 80%.

Приемная кампания в регионе также завершается в учреждениях среднего профессионального образования (зачислено около 36 тыс. человек) и вузах (26 тыс. абитуриентов). Губернатор Алексей Текслер поручил профильному ведомству и главам муниципалитетов завершить итоговую оценку готовности всех образовательных площадок до 17 августа. До конца текущего года в области введут в эксплуатацию четыре новые школы — в Магнитогорске, Верхнеуфалейском, Верхнеуральском и Пластовском округах. Также для обеспечения логистики учащихся муниципалитетам будет передано 59 новых школьных автобусов.

Помимо инфраструктурных вопросов, в текущем году акцент сделан на цифровизации: с 1 сентября 900 организаций региона переходят на федеральную платформу «Моя школа» с авторизацией через «Госуслуги». Кадровый дефицит в школах планируется частично компенсировать за счет привлечения более 5 тыс. студентов старших курсов педагогических специальностей к длительной практике с последующим трудоустройством. Также в сельские территории по программе «Земский учитель» привлечено 22 педагога.

Евгений Рыженьков