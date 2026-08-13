Музыканты дадут концерт в честь открытия подземного перехода в центре Ижевска

Местные музыканты дадут концерт в подземном переходе у собора Александра Невского в Ижевске в честь открытия сооружения. Мероприятие «Лето в городе» (0+) проведут 15 и 16 августа по вечерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подземный переход около собора Александра Невского в Ижевске, 20.08.2025

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ Подземный переход около собора Александра Невского в Ижевске, 20.08.2025

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

«Город ждал этого очень долго (ремонт перехода начался год назад.— “Ъ-Удмуртия”)! В ближайшие выходные будет открыт для пешеходов обновленный подземный переход в самом центре Ижевска — на перекрестке Горького и Советская»,— написал мэр.

Господин Чистяков предложил исполнителям рассмотреть переход «как площадку для своих концертов и войти в историю города как первооткрыватели». «Фото публиковать специально не буду, это надо увидеть»,— добавил он.

По словам главы города, подземный переход около УдГУ «почти готов к открытию». Объект запустят вместе с улицей Удмуртской, где проходит реконструкция. Подземное сооружение ушло на капремонт в июле 2022 года.

Напомним, ремонт подземного перехода около собора Александра Невского начался 10 сентября 2025 года. Суммарно на его обустройство потратили более 86 млн руб. Работы проводило московское ООО «Строительное управление “Территория”».