НАТО считает сбитый над Румынией беспилотник российским
Сбитый над Румынией беспилотник, вероятно, принадлежал России, заявил представитель штаба НАТО, полковник армии США Мартин О’Доннелл. Дрон был уничтожен сегодня утром испанским истребителем, патрулировавшим воздушное пространство альянса.
«Дополнительные подробности инцидента в воскресенье остаются предметом расследования, но, по всей видимости, беспилотник был российским», — сообщил господин О’Доннелл (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что альянс постоянно находится в состоянии повышенной готовности и готов защищаться от любой угрозы.
Об инциденте сообщило сегодня Минобороны Румынии. Ведомство происхождение беспилотника не уточнило. По его сведениям, дрон был обнаружен радаром при входе в румынское воздушное пространство из Молдовы. Обломки рухнули между населенными пунктами в безлюдной местности.
В ночь на 16 августа 2026 года румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника, нарушившего воздушное пространство страны, который был сбит истребителем F-18 ВВС Испании. Обломки упали недалеко от города Галац, где ранее, 29 мая, беспилотник также попал в жилой дом, в результате чего пострадали четыре человека. В апреле 2026 года в Румынии уже фиксировались инциденты с падением беспилотников: обломки повредили дом и опору ЛЭП в Галаце, и Министерство обороны Румынии возложило ответственность за это на Россию, назвав действия безответственными.