НАТО считает сбитый над Румынией беспилотник российским

Сбитый над Румынией беспилотник, вероятно, принадлежал России, заявил представитель штаба НАТО, полковник армии США Мартин О’Доннелл. Дрон был уничтожен сегодня утром испанским истребителем, патрулировавшим воздушное пространство альянса.

«Дополнительные подробности инцидента в воскресенье остаются предметом расследования, но, по всей видимости, беспилотник был российским», — сообщил господин О’Доннелл (цитата по Reuters). Он подчеркнул, что альянс постоянно находится в состоянии повышенной готовности и готов защищаться от любой угрозы.

Об инциденте сообщило сегодня Минобороны Румынии. Ведомство происхождение беспилотника не уточнило. По его сведениям, дрон был обнаружен радаром при входе в румынское воздушное пространство из Молдовы. Обломки рухнули между населенными пунктами в безлюдной местности.