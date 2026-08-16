Минобороны РФ сообщило об ударах по инфраструктуре и объектам ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, под поражение также попали предприятия, где собирают и хранят дальнобойные беспилотники, а также безэкипажные катера. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными БПЛА.

Кроме того, российские военные атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Всего, как утверждает Минобороны, удары пришлись по объектам в 159 районах.