В Екатеринбурге включили горячую воду раньше обещанного срока

В нескольких районах Екатеринбурга «Водоканал» подал горячую воду раньше обещанного срока, сообщает близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Исходная вода для нагрева чуть улучшилась, "Водоканал" успевает очистить ее и подать на нагрев», — объяснили в Telegram-канале.

Напомним, воду отключили в нескольких районах Екатеринбурга 7 августа из-за выхода из строя восьми из 20 фильтров на станции водоподготовки МУП «Водоканал». Возобновить водоснабжение в штатном режиме пообещали в ночь на 11 августа, однако позже в мэрии сообщили, что горячая вода начнет поступать жителям Екатеринбурга до 14 августа.

Ранее в пресс-службе свердловского филиала ПАО «Т Плюс» сообщили «Ъ-Урал», что срок отключения горячей воды продлили до 20 августа.