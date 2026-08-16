Никитин сообщил о расширении эксперимента с беспилотным транспортом

Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на пять-шесть регионов России, сообщил ИС «Вести» министр транспорта Андрей Никитин. Сейчас соответствующие технологии тестируются в Москве и Санкт-Петербурге, где работают экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр транспорта России Андрей Никитин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Министр транспорта России Андрей Никитин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

По словам министра, дополнительные регионы позволят накопить необходимый практический опыт и сформировать базу для дальнейшего масштабирования технологий. После завершения экспериментов власти рассчитывают применять беспилотный транспорт по всей стране.

Ранее президент Владимир Путин сообщал о планах расширять использование беспилотных грузоперевозок, в том числе на международных маршрутах.

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