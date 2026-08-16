Никитин сообщил о расширении эксперимента с беспилотным транспортом
Эксперимент по внедрению беспилотного транспорта планируют расширить еще на пять-шесть регионов России, сообщил ИС «Вести» министр транспорта Андрей Никитин. Сейчас соответствующие технологии тестируются в Москве и Санкт-Петербурге, где работают экспериментальные беспилотные трамваи и составы метро.
Министр транспорта России Андрей Никитин
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
По словам министра, дополнительные регионы позволят накопить необходимый практический опыт и сформировать базу для дальнейшего масштабирования технологий. После завершения экспериментов власти рассчитывают применять беспилотный транспорт по всей стране.
Ранее президент Владимир Путин сообщал о планах расширять использование беспилотных грузоперевозок, в том числе на международных маршрутах.
Подробнее — в материале «Ъ» «В автобусах опустеют кабины».
Глава Минтранса Андрей Никитин 10 августа 2026 года на заседании Госсовета по общественному транспорту сообщил о планах по расширению экспериментального правового режима (ЭПР) на беспилотные автобусы.
Минэкономики уже подготовило поправки к постановлению правительства №2495, чтобы разрешить эксплуатацию беспилотных автобусов категорий М2 (маршрутки до 5 тонн) и М3 (городские и междугородние автобусы более 5 тонн) в некоторых регионах.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где уже тестируются беспилотные трамваи и поезда метро, пилотные запуски беспилотных автобусов планируются в Московской области, Татарстане и на Дальнем Востоке. В 2026 году также расширяется эксперимент с беспилотными трамваями, которые появятся в Нижегородской и Свердловской областях, однако там в кабине должен находиться водитель-испытатель. К 2028 году количество беспилотных грузовиков на российских дорогах планируется увеличить до 313 единиц, которые будут курсировать, в частности, по трассам М-11 «Нева», ЦКАД и М-12 «Восток».