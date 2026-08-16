В Польше сгорела деревянная церковь XVII века
В польском городе Санок при пожаре на территории Музея народной архитектуры сгорела деревянная католическая церковь XVII века. Об этом сообщили в управлении Государственной пожарной охраны по Подкарпатскому воеводству, пишет польский портал Onet.
Церковь в Саноке была уничтожена пожаром в ночь на 16 августа
Фото: Henryk Bielamowicz / Wikipedia
Пожар вспыхнул в ночь на 16 августа. Информация о нем поступила в экстренные службы около 1:00 по местному времени (2:00 мск). Пожар охватил три исторических здания. На место прибыли 120 пожарных. Они боролись с огнем несколько часов и смогли предотвратить распространение пожара на соседние постройки, однако церковь спасти не удалось.
«К сожалению, что касается церкви, то ни она сама, ни собранная в ней коллекция не были спасены», — рассказали представители музея на пресс-конференции. Помимо прочего, в церкви находился исторический орган, который был старше самого здания. В церкви недавно провели реставрацию, указывается в публикации. Причины пожара пока неизвестны.
Костел Святого Николая в Дольных Бяцалях построили не позднее 1667 года. Этот храм был одним из старейших на территории Польши.
Пожар в польском Музее народной архитектуры, где сгорела деревянная католическая церковь XVII века, произошел на фоне нескольких других случаев возгораний исторических зданий за последний год.
Например, в мае 2026 года в Японии сгорел буддийский храм Дайхо-дзи XV века, построенный в 1453 году, а огонь также перекинулся на соседний выставочный центр и пустующий дом. В июле 2025 года в Германии в городе Клаусталь-Целлерфельд загорелась Рыночная церковь Святого Духа, самая большая деревянная церковь страны, построенная между 1639 и 1642 годами, а полиция предполагает поджог. Кроме того, в марте 2025 года под Красноярском произошел пожар в православном храме благоверных князя Петра и княгини Февронии, который уже горел в ноябре 2024 года.
В августе 2025 года в Ярославле сгорело заброшенное здание городской детской больницы 1907-1908 годов постройки, являющееся объектом культурного наследия местного значения, которое ранее неоднократно горело и было изъято у собственника из-за ненадлежащего состояния. В апреле 2025 года в том же Ярославле по предварительным данным причиной пожара в объекте культурного наследия федерального значения «Дом Чарышникова (костел), сер. XVIII-2-я пол. XIX вв.» стал поджог.