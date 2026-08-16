В Польше сгорела деревянная церковь XVII века

В польском городе Санок при пожаре на территории Музея народной архитектуры сгорела деревянная католическая церковь XVII века. Об этом сообщили в управлении Государственной пожарной охраны по Подкарпатскому воеводству, пишет польский портал Onet.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церковь в Саноке была уничтожена пожаром в ночь на 16 августа

Фото: Henryk Bielamowicz / Wikipedia Церковь в Саноке была уничтожена пожаром в ночь на 16 августа

Фото: Henryk Bielamowicz / Wikipedia

Пожар вспыхнул в ночь на 16 августа. Информация о нем поступила в экстренные службы около 1:00 по местному времени (2:00 мск). Пожар охватил три исторических здания. На место прибыли 120 пожарных. Они боролись с огнем несколько часов и смогли предотвратить распространение пожара на соседние постройки, однако церковь спасти не удалось.

«К сожалению, что касается церкви, то ни она сама, ни собранная в ней коллекция не были спасены», — рассказали представители музея на пресс-конференции. Помимо прочего, в церкви находился исторический орган, который был старше самого здания. В церкви недавно провели реставрацию, указывается в публикации. Причины пожара пока неизвестны.

Костел Святого Николая в Дольных Бяцалях построили не позднее 1667 года. Этот храм был одним из старейших на территории Польши.