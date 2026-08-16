В МВД рассказали, что делать при переводе на карту от незнакомца
МВД России дало рекомендации россиянам на случай, если на их карту неожиданно поступил денежный перевод от незнакомого человека. В ведомстве предупредили, что не стоит вступать в переписку с отправителем и пытаться самостоятельно возвращать средства, передает «РИА Новости».
В пресс-службе МВД подчеркнули, что самостоятельный возврат денег через мобильное приложение банка или по реквизитам, которые прислал незнакомец, может вовлечь получателя в мошенническую схему по выводу похищенных средств. Правоохранители также не советуют переходить по ссылкам от незнакомцев, а также вводить личные данные и реквизиты карты на сторонних интернет-ресурсах.
При получении неожиданного перевода следует сразу обратиться в банк, сообщив сумму, дату поступления, данные отправителя и последние цифры своей карты. Именно банк свяжется с финансовой организацией отправителя для инициирования возврата средств.
Кроме того, в МВД рекомендуют заблокировать контакт незнакомца и сохранить всю переписку как с ним, так и с представителями банка. В ведомстве предупредили, что долгие разговоры и доверие к уловкам мошенников могут привести к серьезным потерям.
В апреле 2026 года "РИА Новости" сообщало о новой схеме телефонного мошенничества, когда злоумышленники переводят жертве небольшую сумму, а затем просят вернуть ее на конкретный счет через мессенджер, что может привести к блокировке карт получателя.
В ноябре 2025 года МВД предупреждало, что неожиданные просьбы от знакомых в мессенджерах переслать деньги или отправка файлов с подозрительным содержанием являются признаками взлома аккаунта. Через такие файлы злоумышленники получают удаленный доступ к телефону с помощью вредоносных программ.
В июле 2026 года МВД составило план действий для россиян, пострадавших от мошенников, включающий немедленную блокировку банковской карты и смену паролей, если жертва перевела деньги или раскрыла личные данные.