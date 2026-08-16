В МВД рассказали, что делать при переводе на карту от незнакомца

МВД России дало рекомендации россиянам на случай, если на их карту неожиданно поступил денежный перевод от незнакомого человека. В ведомстве предупредили, что не стоит вступать в переписку с отправителем и пытаться самостоятельно возвращать средства, передает «РИА Новости».

В пресс-службе МВД подчеркнули, что самостоятельный возврат денег через мобильное приложение банка или по реквизитам, которые прислал незнакомец, может вовлечь получателя в мошенническую схему по выводу похищенных средств. Правоохранители также не советуют переходить по ссылкам от незнакомцев, а также вводить личные данные и реквизиты карты на сторонних интернет-ресурсах.

При получении неожиданного перевода следует сразу обратиться в банк, сообщив сумму, дату поступления, данные отправителя и последние цифры своей карты. Именно банк свяжется с финансовой организацией отправителя для инициирования возврата средств.

Кроме того, в МВД рекомендуют заблокировать контакт незнакомца и сохранить всю переписку как с ним, так и с представителями банка. В ведомстве предупредили, что долгие разговоры и доверие к уловкам мошенников могут привести к серьезным потерям.