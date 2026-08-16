Силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Калужской областью

Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили 13 беспилотников над Калужской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его данным, дроны были сбиты над Бабынинским, Ферзиковским, Дзержинским, Жиздринским, Кировским, Малоярославецким, Перемышльским и Износковским округами, а также на окраине Калуги.

Предварительно, обломки одного из БПЛА повредили остекление квартиры в многоэтажном доме в Калуге. Жильцов эвакуировали, им предоставили временное размещение.

Информации о других последствиях атаки и новых пострадавших не поступало.