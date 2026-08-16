Кобяков рассказал, на каких условиях западный бизнес может вернуться в Россию

Советник президента России Антон Кобяков в интервью ТАСС подчеркнул, что возвращение западного бизнеса в Россию возможно лишь при прагматичном партнерстве и передаче стране необходимых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Он отметил, что Россия не стремится к автаркии и нуждается в конкуренции, которая делает отечественные компании сильнее. По словам господина Кобякова, Россия прошла этап отверточной сборки западных продуктов и теперь предлагает западным компаниям другие условия сотрудничества.

Советник президента предложил создавать совместные предприятия с передачей технологий и концессиями, приглашать специалистов, необходимых стране. Особое внимание он уделил развитию сложной и капиталоемкой переработки и совместной научной работе в области фундаментальной и прикладной науки на равных условиях, в режиме win-win.

Господин Кобяков подчеркнул: «Вот, нехитрые условия и направления. Только прагматичное партнерство». Он добавил, что Россия готова к партнерству, способствующему обмену лучшими управленческими практиками и технологиями.

Также советник президента обратил внимание на то, что страны, недружественные России, проявляют интерес к участию во Восточном экономическом форуме, включая европейские компании. При этом многие западные компании сталкиваются с трудностями из-за антироссийских санкций.