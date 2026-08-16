При атаке БПЛА на автобус в в Белгородской области погибла женщина

При ударе беспилотников по автобусу с работниками одного из предприятий в Белгородской области один человек погиб и девять — получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

Атака дронов произошла в Ракитянском округе региона. Погибла одна женщина. У одной пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, она находится в тяжелом состоянии. Еще три женщины и четыре мужчины получили осколочные ранения. Одна женщина получила акубаротравму.

Еще семь жителей региона получили ранения при атаках беспилотников в Белгородском, Губкинском и Краснояружском округах, сообщил Александр Шуваев. Шесть из них госпитализировали.

Всего, по сведениям господина Шуваева, за прошедшие сутки силы ПВО сбили над Белгородской областью 246 беспилотников. Кроме того, ВСУ произвели шесть обстрелов с использованием артиллерии и авиации, а также шесть сбросов взрывных устройств с БПЛА.