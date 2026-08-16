На трассе М-5 в ДТП с грузовиком пострадали семь человек

При столкновении четырех машин на трассе около подмосковной Коломны получили травмы семь человек, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по Подмосковью.

Авария произошла на 110-м км трассы М-5, указывается в публикации. Три легковых автомобиля столкнулись с грузовиком «Газель». Трех пострадавших, включая подростка возрастом 14 лет, доставили в больницу в Коломне. На место происшествия выезжали 17 сотрудников экстренных служб.