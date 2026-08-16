Первый за полтора года пассажирский рейс из Дамаска прибыл в Москву
Первый более чем за полтора года пассажирский рейс из Дамаска прибыл в Москву. Самолет авиакомпании Syrian Airlines приземлился в аэропорту Шереметьево, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс стал первым после возобновления прямого авиасообщения между столицами России и Сирии. Оно было прекращено в декабре 2024 года на фоне смены власти в Сирии и падения режима Башара Асада.
В Syrian Airlines сообщили, что большая часть мест на рейс была продана. Перелет занимает около 4 часов 40 минут.
В компании также сообщили о планах выполнять рейсы по воскресеньям. При устойчивом спросе перевозчик допускает увеличение их частотности.
Прямое авиасообщение между Москвой и Дамаском было прервано 8 декабря 2024 года после свержения президента Башара Асада и прихода к власти в Сирии нового руководства. При этом авиакомпания Syrian Airlines объявила о запуске прямых рейсов в Россию и из России с 16 августа 2026 года, указывая на то, что это возобновление полетов.
Международный аэропорт Дамаска ранее был закрыт, а Сирийское воздушное пространство было полностью перекрыто после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. После этого полеты возобновились через международный аэропорт Алеппо, который использовал три воздушных коридора: два — в направлении турецкой границы и один — к Средиземному морю, до района под контролем Никосии, в то время как аэропорт Дамаска оставался закрытым.