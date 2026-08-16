Первый за полтора года пассажирский рейс из Дамаска прибыл в Москву

Первый более чем за полтора года пассажирский рейс из Дамаска прибыл в Москву. Самолет авиакомпании Syrian Airlines приземлился в аэропорту Шереметьево, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс стал первым после возобновления прямого авиасообщения между столицами России и Сирии. Оно было прекращено в декабре 2024 года на фоне смены власти в Сирии и падения режима Башара Асада.

В Syrian Airlines сообщили, что большая часть мест на рейс была продана. Перелет занимает около 4 часов 40 минут.

В компании также сообщили о планах выполнять рейсы по воскресеньям. При устойчивом спросе перевозчик допускает увеличение их частотности.