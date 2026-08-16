Хинштейн: в Курской области за сутки сбили 170 беспилотников ВСУ

В Курской области за сутки сбили 170 беспилотников различных типов, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, ВСУ 32 раза били артиллерией по отселенным районам региона и четыре раза атаковали территорию области дронами со взрывными устройствами. В результате обстрелов погибших и пострадавших нет.

Повреждения зафиксированы в двух населенных пунктах. В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасад, остекление и крыша жилого дома. В селе Вишнево Беловского района — забор, пристройка частного дома и автомобиль.