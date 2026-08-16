Силы ПВО сбили над Воронежской областью почти 50 беспилотников

В ночь на 16 августа в небе над Воронежем и 15 районами Воронежской области были сбиты 47 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере «Макс».

По данным главы региона, воздушные цели были обнаружены и уничтожены дежурными расчетами противовоздушной обороны (ПВО) над Воронежем и прилегающими районами. По предварительной информации, пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В течение дня 15 августа в регионе неоднократно объявлялась опасность атаки БПЛА и ракетная тревога.