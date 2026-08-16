Для подростков, избивших закладчицу в Первоуральске, запросили по 6 лет колонии

В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошли судебные прения по делу об избиении закладчицы из Первоуральска, во время которых для обвиняемых запросили по шесть лет колонии, сообщает E1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в начале ноября 2025 года. В декабре того же года несовершеннолетних обвиняемых арестовали. Им инкриминировали покушение на убийство (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ) за избиение девушки-закладчицы в парке.

Ранее в СМИ распространялось видео, где один из них бьет ее по лицу руками и ногами, а второй снимает. Они обвиняют девушку в том, что она забрала наркотики у «наркошопа». Затем заставляют раздеться (избиение происходило в начале ноября) и наносят ранения канцелярским ножом, требуя, чтобы она извинилась. Она оправдывалась, говоря, что наркотики у нее забрали силой.