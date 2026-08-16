Для подростков, избивших закладчицу в Первоуральске, запросили по 6 лет колонии
В Ленинском районном суде Екатеринбурга прошли судебные прения по делу об избиении закладчицы из Первоуральска, во время которых для обвиняемых запросили по шесть лет колонии, сообщает E1.
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ
Напомним, инцидент произошел в начале ноября 2025 года. В декабре того же года несовершеннолетних обвиняемых арестовали. Им инкриминировали покушение на убийство (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ) за избиение девушки-закладчицы в парке.
Ранее в СМИ распространялось видео, где один из них бьет ее по лицу руками и ногами, а второй снимает. Они обвиняют девушку в том, что она забрала наркотики у «наркошопа». Затем заставляют раздеться (избиение происходило в начале ноября) и наносят ранения канцелярским ножом, требуя, чтобы она извинилась. Она оправдывалась, говоря, что наркотики у нее забрали силой.