Число погибших при налете БПЛА в Ростовской области выросло до пяти

В Ростовской области увеличилось число жертв ночной массированной атаки украинских беспилотников. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что спасатели нашли тела еще двух погибших, доведя общее число жертв до пяти человек.

Налет произошел в ночь на 16 августа, в результате были повреждены жилые дома и административные здания в трех городах и девяти районах региона. Наибольший ущерб понес Каменск-Шахтинский. Ггосподин Слюсарь лично осмотрел места падения обломков беспилотников.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что семьям будет оказана необходимая помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и оценке полученного ущерба во всех пострадавших районах.

Силы противовоздушной обороны региона сбили более 150 БПЛА и ракет. По информации Минобороны России, всего за ночь было уничтожено 822 украинских беспилотника над разными регионами страны, включая Ростовскую область и еще несколько областей. В Курской области за сутки также сбили 170 беспилотников без погибших и пострадавших.