В Подольске 110 домов остались без света после атаки БПЛА
В подмосковном Подольске после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 110 частных домов остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава городского округа господин Григорий Артамонов.
Отключения электроэнергии произошли в деревнях Матвеевское, Лопаткино, Александровка, а также в садовых товариществах «Ветеран», «Фронтовик», «Романцево», «Радуга» и поселке Лесные Поляны. Причиной стало повреждение воздушной линии электропередачи обломками дронов.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. В Подольске активно работают экстренные службы, в том числе пожарные, которым предстоит ликвидировать последствия налета. На территории логистического центра Wildberries в индустриальном парке «Коледино» произошел пожар, для тушения которого были задействованы 14 автоцистерн и 56 специалистов. Ночную смену на складе вовремя эвакуировали, пострадавших нет.
Кроме того, на складе «Мистраль» очаг возгорания уже ликвидирован без жертв. От атаки пострадал и частный дом в СНТ «Лесной», а также легковой автомобиль в Климовске.
В ночь на 28 июля 2026 года в подмосковном Подольске после атаки беспилотников были зафиксированы повреждения, включая забор частного дома в деревне Коледино и возгорание в лесном массиве, а обломки БПЛА были обнаружены также на территории частных домовладений в деревне Бережки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев тогда сообщал, что беспилотники были перехвачены над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.
В Подольске ранее, 20 июля 2026 года, также отражали атаку беспилотников, в результате которой были повреждены котельная на улице Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей. Тогда глава городского округа Григорий Артамонов сообщил о падении обломков дронов на предприятия и в жилые зоны.
Пожар на логистическом комплексе Wildberries в Коледино начался после атаки беспилотников, что стало самой массированной атакой за последнее время над Московской областью, в ходе которой было сбито 187 беспилотников. В результате этой атаки в Подольске пострадали три человека, хотя их жизням ничего не угрожало.