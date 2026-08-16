В Подольске 110 домов остались без света после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

В ночь на 28 июля 2026 года в подмосковном Подольске после атаки беспилотников были зафиксированы повреждения, включая забор частного дома в деревне Коледино и возгорание в лесном массиве, а обломки БПЛА были обнаружены также на территории частных домовладений в деревне Бережки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев тогда сообщал, что беспилотники были перехвачены над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.

В Подольске ранее, 20 июля 2026 года, также отражали атаку беспилотников, в результате которой были повреждены котельная на улице Лапшенкова, частный дом в деревне Малое Толбино, несколько многоквартирных домов и автомобилей. Тогда глава городского округа Григорий Артамонов сообщил о падении обломков дронов на предприятия и в жилые зоны.

Пожар на логистическом комплексе Wildberries в Коледино начался после атаки беспилотников, что стало самой массированной атакой за последнее время над Московской областью, в ходе которой было сбито 187 беспилотников. В результате этой атаки в Подольске пострадали три человека, хотя их жизням ничего не угрожало.