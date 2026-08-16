В Домодедово после удара дрона обрушился склад

В подмосковном Домодедово после налета БПЛА возник пожар на складах фармацевтической компании. Глава муниципалитета Евгения Хрусталева сообщила, что на территории ПЛК «Северное Домодедово» (зеленые склады) произошло возгорание и обрушение склада площадью 56 тыс. кв. м.

Пожар удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Для ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники. Кроме основного склада, по данным властей, повреждены около 21 объекта: фасады и крыши зданий, стекла в окнах, а также автомобили.

Руководители округа призывают жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Оперативные службы работают в усиленном режиме для оценки и устранения последствий инцидента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о погибшем и троих пострадавших в регионе в результате массированной атаки беспилотников.