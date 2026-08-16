В Домодедово после удара дрона обрушился склад
В подмосковном Домодедово после налета БПЛА возник пожар на складах фармацевтической компании. Глава муниципалитета Евгения Хрусталева сообщила, что на территории ПЛК «Северное Домодедово» (зеленые склады) произошло возгорание и обрушение склада площадью 56 тыс. кв. м.
Пожар удалось локализовать, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Для ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники. Кроме основного склада, по данным властей, повреждены около 21 объекта: фасады и крыши зданий, стекла в окнах, а также автомобили.
Руководители округа призывают жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. Оперативные службы работают в усиленном режиме для оценки и устранения последствий инцидента.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о погибшем и троих пострадавших в регионе в результате массированной атаки беспилотников.
Утром 20 июля 2026 года беспилотники атаковали городские округа Домодедово, Подольск и Одинцово. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали 10 человек, семь из них — в Домодедово, среди которых трое — граждане Китая. Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева уточнила, что после атаки в индустриальном парке «Южные врата» начался пожар, а также был поврежден фасад многоэтажного дома на улице Курыжова.
В ночь на 18 июля 2026 года дроны ударили по складу Wildberries в Электростали, что привело к гибели одного человека и ранению более 50, из которых 40 остаются в больницах. В ту же ночь под удар попал склад в Котовске Тамбовской области, где погибли семь сотрудников ночной смены и 24 человека получили ранения. 4 августа 2026 года склады Wildberries и Russ в Ленинградской области также подверглись атаке дронов, после чего начался пожар.