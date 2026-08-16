Старшего сына экс-главы челябинского Роспотребнадзора объявили в розыск

Министерство внутренних дел РФ объявило в федеральный розыск Андрея Семенова — старшего сына бывшего руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Анатолия Семенова. Информация об этом появилась в ведомственной базе данных.

В карточке розыска указано, что господин Семенов разыскивается «по статье УК», однако конкретный состав преступления не уточняется. По предварительным данным, следственные действия в отношении Андрея Семенова могут быть связаны с уголовным делом его отца и младшего брата. Ранее правоохранительные органы уже заявляли о розыске старшего сына экс-чиновника в рамках расследования деятельности семейного бизнеса Семеновых.

Накануне Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения другим фигурантам дела. Бывший глава регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов и его младший сын Алексей Семенов были выпущены из СИЗО под домашний арест до 7 октября.

Евгений Рыженьков