В аэропорту Челябинска задержки рейсов в Сочи превысили 30 часов

В международном аэропорту Челябинск им. Игоря Курчатова 16 августа сохраняются многочасовые задержки рейсов по ряду направлений. По данным онлайн-табло, вылеты в Сочи и Хургаду отложены на срок от 19 до 30 часов, один рейс официально отменен.

Наибольшее отклонение от графика зафиксировано у авиакомпании «Победа»: рейс ДР 324 в Сочи, запланированный на утро 15 августа, перенесен на 12:10 16 августа. Другой рейс перевозчика в этом же направлении (от 05:55 16 августа) отменен. Задержки рейсов авиакомпании «Россия» в Сочи и Хургаду составляют от 13 до 19 часов.

Сбои затронули также московское и северокавказское направления. Вылет в Минеральные Воды (авиакомпания «Азимут») задержан на пять часов, в Москву («Победа») — почти на семь часов. Прибытие соответствующих оборотных рейсов в Челябинск также ожидается с опозданием от 5 до 7 часов. Сообщение с Санкт-Петербургом, Калининградом и Антальей осуществляется в штатном режиме.

Евгений Рыженьков