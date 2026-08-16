При ударах БПЛА погибли три человека в Ростовской области

В Ростовской области за ночь сбили больше 150 беспилотников, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. При ударах погибли три человека. Один получил ранения, его увезли в больницу.

Были атакованы девять районов и три города области. В Каменске был поврежден жилой дом, задето здание железнодорожного вокзала. В Донецке разрушены крыша и электропроводка в частном доме.

В хуторе Старая Станица Каменского района повреждены четыре производственных корпуса на птицеводческом предприятии. Там произошел пожар. Возле хутора Волченский в том же районе области загорелась стерня — остатки зерновых культур оставшиеся после уборки урожая. Огонь потушили на площади 1300 кв. м.

В Каменском лесничестве в произошло возгорание в двух лесных кварталах. Его тушат до сих пор.