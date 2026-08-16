«Рёнхап»: Южная Корея открыла предупредительный огонь на границе с КНДР

Несколько северокорейских военнослужащих нарушили границу с Южной Кореей, сообщает сегодня «Рёнхап» со ссылкой на источники. Происшествие случилось еще неделю назад. Южнокорейские пограничники сначала обратились к нарушителям по громкоговорителям, после чего открыли предупредительный огонь. После этого военнослужащие из КНДР отошли.

Группа военных, скорее всего, пересекла границу во время патрулирования местности. После их возвращения никакой подозрительной активности в районе зафиксировано не было.

По данным южнокорейской стороны, в прошлом году военные КНДР нарушали демаркационную линию 17 раз. В этом году это происходит впервые.

В последние годы подобные происшествия фиксируются регулярно, отмечает «Рёнхап». Они начали происходить с тех пор, как КНДР принялась активно укреплять приграничную зону после того, как в конце 2023 года Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством.