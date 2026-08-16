На подлете к Москве за ночь сбили больше 120 беспилотников

Количество сбитых у Москвы беспилотников сегодня ночью достигло 123. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Первые сообщения об атаке на город глава города стал публиковать после 3:00 мск. За час были уничтожены 58 БПЛА. Последнее сообщение о сбитых дронах было опубликовано в 5:41 мск. О последствиях ударов мэр не сообщал.

В Москве сохраняются ограничения для аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Они не принимают и не выпускают самолеты.

Новость обновлена в 5:48 мск. Добавлена информация о новых беспилотниках, сбитых у столицы.