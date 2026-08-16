Из Дамаска в Москву отправили первый рейс после падения режима Башара Асада

Из Дамаска в Москву вылетел самолет авиакомпании Syrian Airlines, следует из данных сервиса Flightradar. Это первый рейс возобновленного сегодня авиасообщения между столицами России и Сирии, которое было прервано в декабре 2024 года — во время падения режима Башара Асада.

Почти все билеты на самолет были раскуплены, сообщили ТАСС в авиакомпании. Самолет будет лететь около 4 часов 40 минут и приземлится в аэропорту Шереметьево в семь утра. Обратно он вылетит в 8:10 мск.

Другие рейсы также будут выполняться по воскресеньям, сообщили в Syrian Airlines. В компании отметили, что готовы увеличить число рейсов при наличии высокого спроса.