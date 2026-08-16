В Москве ввели ограничения для аэропорта Домодедово

Росавиация сообщила о введении ограничений для аэропорта Домодедово. Сейчас он принимает и выпускает самолеты по согласованию «с соответствующими органами».

Меры приняли, чтобы обеспечить безопасность полетов, уточнили в Росавиации. Там предупредили о возможных изменениях в расписаниях рейсов.

В российских аэропортах такие ограничения обычно вводят из-за угрозы воздушной атаки. Власти столицы и Подмосковья сегодня ночью не сообщали об ударах БПЛА по городу.