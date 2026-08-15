Йеменский порт в Мохе приостановил работу из-за атак хуситов
Руководство морского порта в Мохе временно не будет принимать и отправлять грузы, передает «Аль-Арабия». Решение принято из-за участившихся атак хуситов на порт.
Последствия удара хуситов по морскому порту в Мохе, 13 августа
Фото: Al Joumhouriya TV / Reuters
Атаки на порт продолжаются всю последнюю неделю. Только 15 августа движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло шесть ракетных ударов по территории объекта. Погибли семь человек, а ущерб предприятию оценивается в $16 млн, пишет CNN.
Порт находится неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива. Морской коридор соединяет Красное море с Аденским заливом: через него проходит 12% мировой торговли и до 30% всех контейнерных перевозок, он обеспечивает перевалку порядка 9% морской нефти. Через него также проходит значительная часть поставок Саудовской Аравии, которой хуситы объявили морскую блокаду.
Морская блокада Саудовской Аравии была официально объявлена йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) 20 июля 2026 года, спустя неделю после выхода группировки из режима прекращения огня, действовавшего с 2022 года. Хуситы назвали это решение ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны 13 июля 2026 года, который сорвал посадку иранского самолета с хуситской делегацией.
После объявления блокады хуситы и Саудовская Аравия начали ежедневно атаковать критическую инфраструктуру друг друга. 28 июля 2026 года «Ансар Аллах» заявили о ракетном обстреле саудовского нефтяного танкера NCC Ghazal в Красном море и об ударе беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии, а 6 августа 2026 года они нанесли удары по саудовским войскам в Хадрамауте и Марибе.
10 августа 2026 года хуситы заявили об ударе ракетами и беспилотниками по йеменскому портовому городу Аль-Моха, находящемуся у Баб-эль-Мандебского пролива и контролируемому официальным правительством Йемена. Затем, 11 августа 2026 года, хуситы атаковали торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе баллистической ракетой, в результате чего погибли три члена экипажа. 12 августа 2026 года «Ансар Аллах» атаковало корабль Саудовской Аравии, перевозивший военную технику, в том же проливе.