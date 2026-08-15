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Йеменский порт в Мохе приостановил работу из-за атак хуситов

Руководство морского порта в Мохе временно не будет принимать и отправлять грузы, передает «Аль-Арабия». Решение принято из-за участившихся атак хуситов на порт.

Последствия удара хуситов по морскому порту в Мохе, 13 августа

Последствия удара хуситов по морскому порту в Мохе, 13 августа

Фото: Al Joumhouriya TV / Reuters

Последствия удара хуситов по морскому порту в Мохе, 13 августа

Фото: Al Joumhouriya TV / Reuters

Атаки на порт продолжаются всю последнюю неделю. Только 15 августа движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло шесть ракетных ударов по территории объекта. Погибли семь человек, а ущерб предприятию оценивается в $16 млн, пишет CNN.

Порт находится неподалеку от Баб-эль-Мандебского пролива. Морской коридор соединяет Красное море с Аденским заливом: через него проходит 12% мировой торговли и до 30% всех контейнерных перевозок, он обеспечивает перевалку порядка 9% морской нефти. Через него также проходит значительная часть поставок Саудовской Аравии, которой хуситы объявили морскую блокаду.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Морская блокада Саудовской Аравии была официально объявлена йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) 20 июля 2026 года, спустя неделю после выхода группировки из режима прекращения огня, действовавшего с 2022 года. Хуситы назвали это решение ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны 13 июля 2026 года, который сорвал посадку иранского самолета с хуситской делегацией.

После объявления блокады хуситы и Саудовская Аравия начали ежедневно атаковать критическую инфраструктуру друг друга. 28 июля 2026 года «Ансар Аллах» заявили о ракетном обстреле саудовского нефтяного танкера NCC Ghazal в Красном море и об ударе беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии, а 6 августа 2026 года они нанесли удары по саудовским войскам в Хадрамауте и Марибе.

10 августа 2026 года хуситы заявили об ударе ракетами и беспилотниками по йеменскому портовому городу Аль-Моха, находящемуся у Баб-эль-Мандебского пролива и контролируемому официальным правительством Йемена. Затем, 11 августа 2026 года, хуситы атаковали торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе баллистической ракетой, в результате чего погибли три члена экипажа. 12 августа 2026 года «Ансар Аллах» атаковало корабль Саудовской Аравии, перевозивший военную технику, в том же проливе.

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