Йеменский порт в Мохе приостановил работу из-за атак хуситов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Морская блокада Саудовской Аравии была официально объявлена йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) 20 июля 2026 года, спустя неделю после выхода группировки из режима прекращения огня, действовавшего с 2022 года. Хуситы назвали это решение ответом на удар просаудовской коалиции по аэропорту Саны 13 июля 2026 года, который сорвал посадку иранского самолета с хуситской делегацией.

После объявления блокады хуситы и Саудовская Аравия начали ежедневно атаковать критическую инфраструктуру друг друга. 28 июля 2026 года «Ансар Аллах» заявили о ракетном обстреле саудовского нефтяного танкера NCC Ghazal в Красном море и об ударе беспилотниками по объектам транспортировки нефти в Саудовской Аравии, а 6 августа 2026 года они нанесли удары по саудовским войскам в Хадрамауте и Марибе.

10 августа 2026 года хуситы заявили об ударе ракетами и беспилотниками по йеменскому портовому городу Аль-Моха, находящемуся у Баб-эль-Мандебского пролива и контролируемому официальным правительством Йемена. Затем, 11 августа 2026 года, хуситы атаковали торговое судно в Баб-эль-Мандебском проливе баллистической ракетой, в результате чего погибли три члена экипажа. 12 августа 2026 года «Ансар Аллах» атаковало корабль Саудовской Аравии, перевозивший военную технику, в том же проливе.