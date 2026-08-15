Два человека пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали территорию Белгородской области 15 августа. Пострадали двое мужчин в Белгородском округе, сообщает оперативный штаб региона.

Один получил множественные осколочные ранения голеней и предплечья при взрыве FPV-дрона. Ему ампутировали обе стопы. Второй попал под обстрел и получил ранения грудной клетки. Пострадавших будут лечить в городской больнице № 2 Белгорода.

В том же муниципалитете были атакованы коммерческие и социальные объекты, машины и многоквартирные дома. Под удар также попали Грайвороновский округ и город Шебекино. Там повреждения получили автомобили и жилые дома.