Обломки БПЛА нашли на побережье Черного моря в Турции

Составлено ИИ-Ассистентъ

За последние месяцы 2026 года в различных регионах Турции на побережье Черного моря регулярно обнаруживались беспилотники и их обломки. Так, 9 августа 2026 года в турецкой провинции Артвин был обнаружен морской беспилотник неизвестного происхождения, после чего трассу между Кемальпашой и Хопой перекрыли, а дрон планировалось уничтожить силами спецназа.

Ранее, 8 августа 2026 года, неизвестный беспилотник был найден в 500 метрах от побережья провинции Сакарья, его передали сотрудникам береговой охраны. 1 июля 2026 года беспилотник со взрывчаткой упал в провинции Трабзон, он принадлежал ВСУ и был запущен с территории Украины в сторону России. До этого, 23 июня 2026 года, два беспилотника упали в провинциях Самсун и Кастамону, причем обломки одного из них жандармерия назвала украинским БПЛА-камикадзе. В июне 2026 года также фиксировались обнаружения беспилотников на пляжах в провинциях Бартын и Кастамону, в том числе с боеприпасами.