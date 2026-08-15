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Marvel представила актерский состав «Людей Икс»

Исполнительный директор кинокомпании Marvel Studios Кевин Файги объявил актерский состав новой части фильма «Люди Икс» на выставке D23. Главные роли сыграют Адам Драйвер (мистер Синистер), Сэди Синк (Джин Грэй), Кит Коннор (Циклоп), Кристофер Эбботт (Чарльз Ксавьер), передает Variety.

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Сэди Синк

Сэди Синк

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Адам Драйвер

Адам Драйвер

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Кит Коннор

Кит Коннор

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кристофер Эбботт

Кристофер Эбботт

Фото: Yara Nardi / Reuters

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Сэди Синк

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Адам Драйвер

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Кит Коннор

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кристофер Эбботт

Фото: Yara Nardi / Reuters

В Marvel уточнили, что представленный на D23 актерский состав пока не утвержден окончательно.

Фильм выйдет в международный прокат 5 мая 2028 года. Режиссер фильма — Джейк Шрейер, снявший «Громовержцев*». Последний фильм по вселенной «Людей Икс» выходил в 2020 году.

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