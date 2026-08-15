Marvel представила актерский состав «Людей Икс»

Исполнительный директор кинокомпании Marvel Studios Кевин Файги объявил актерский состав новой части фильма «Люди Икс» на выставке D23. Главные роли сыграют Адам Драйвер (мистер Синистер), Сэди Синк (Джин Грэй), Кит Коннор (Циклоп), Кристофер Эбботт (Чарльз Ксавьер), передает Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сэди Синк Фото: Mario Anzuoni / Reuters Адам Драйвер Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Кит Коннор Фото: Mario Anzuoni / Reuters Кристофер Эбботт Фото: Yara Nardi / Reuters Следующая фотография 1 / 4 Сэди Синк Фото: Mario Anzuoni / Reuters Адам Драйвер Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Кит Коннор Фото: Mario Anzuoni / Reuters Кристофер Эбботт Фото: Yara Nardi / Reuters

В Marvel уточнили, что представленный на D23 актерский состав пока не утвержден окончательно.

Фильм выйдет в международный прокат 5 мая 2028 года. Режиссер фильма — Джейк Шрейер, снявший «Громовержцев*». Последний фильм по вселенной «Людей Икс» выходил в 2020 году.