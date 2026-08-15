Генштаб Ирана сообщил о трех своих плененных Катаром пилотах

Три иранских пилота истребителей Су-24 были захвачены в плен в Катаре после крушения своих самолетов во время боевого вылета в марте. Об этом сообщил глава комитета по поиску пропавших без вести Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакерзаде.

По словам господина Бакерзаде, два истребителя Су-24 совершали вылет 2 марта 2026 года с целью нанесения удара по крупнейшей американской военной базе Аль-Удейд в Катаре, где размещалось около 10 тыс. американских военнослужащих. Самолеты сбили катарские вооруженные силы при перехвате с помощью истребителей F-15. Пилоты катапультировались, но трое из них были взяты в плен катарскими военными.

Господин Бакерзаде назвал имена пленных — Джавад Салехи, Абдул Маджид Даштиан и Омран Бехрошиан. Четвертый участник вылета, пилот Маджид Каземи, погиб. По данным генштаба, катарское правительство уже шесть месяцев запрещает пилотам связываться с семьями и официальными лицами, что нарушает положения Женевских конвенций.

Иранская сторона обратилась к Международному комитету Красного Креста с просьбой посетить пленных, проверить их здоровье и создать условия для освобождения. Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявили о готовности к длительному конфликту с США.